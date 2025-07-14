Espiye'de kan bağışı etkinliği yapıldı

Gülbe, kan vermenin İslam'in insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulama olduğunu belirtti.

İlçe ​​​​​​​Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.