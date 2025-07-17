Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Giresun'un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

        Görele ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu liman ışıklı kavşağında T.E. idaresindeki 53 EE 625 plakalı otomobil, R.N. yönetimindeki 21 AEK 104 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü R.N. ile araçlarda bulunan Ş.E, E.E, K.N. ve E.N. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Talipli Köyü mevkisinde R.A. idaresindeki 28 ABM 712 plakalı otomobil orta refüje çarptı.

        Kazada yaralanan N.A. ve H.A. Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı
        Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Piraziz'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Piraziz'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Espiye'de kan bağışı etkinliği yapıldı
        Espiye'de kan bağışı etkinliği yapıldı