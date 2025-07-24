Giresun'da bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kent meydanı mevkisinde F.G. ile yeğeni Ertuğrul G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Ertuğrul G'ye tabancayla ateş etti.

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