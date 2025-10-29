Espiye'de Cumhuriyet Parkı yenilendi
Espiye'de yenilenen Cumhuriyet parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Espiye'de yenilenen Cumhuriyet parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, Esentepe Mahallesi'nde bulunan park içerisinde restoran, çocuk oyun alanı, spor, etkinlik, bisiklet parkuru ve yürüyüş yolu gibi düzenlemeler yapıldığını söyledi.
İlçenin modern ve güvenli bir parka kavuştuğunu belirten Karadere, halkın yoğun olarak kullandığı parkı daha güzel hale getirdiklerini kaydetti.
Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.