Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de Cumhuriyet Parkı yenilendi

        Espiye'de yenilenen Cumhuriyet parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de Cumhuriyet Parkı yenilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Espiye'de yenilenen Cumhuriyet parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, Esentepe Mahallesi'nde bulunan park içerisinde restoran, çocuk oyun alanı, spor, etkinlik, bisiklet parkuru ve yürüyüş yolu gibi düzenlemeler yapıldığını söyledi.

        İlçenin modern ve güvenli bir parka kavuştuğunu belirten Karadere, halkın yoğun olarak kullandığı parkı daha güzel hale getirdiklerini kaydetti.

        Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da düştüğü su kanalından kurtarılan vaşak tedavisinin ardından doğa...
        Giresun'da düştüğü su kanalından kurtarılan vaşak tedavisinin ardından doğa...
        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı
        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı
        Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Güce'de 500 fidan toprakla buluştu
        Güce'de 500 fidan toprakla buluştu
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktörlüğe Emrah Akça getirildi
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktörlüğe Emrah Akça getirildi
        Kahverengi kokarcanın kışlaklarda yok edilmesi biyolojik mücadeleye katkı v...
        Kahverengi kokarcanın kışlaklarda yok edilmesi biyolojik mücadeleye katkı v...