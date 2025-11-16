Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da trafik kazasının ardından çıkan kavgada yaralandığı öne sürülen sürücü öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedildiği öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da trafik kazasının ardından çıkan kavgada yaralandığı öne sürülen sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedildiği öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

        İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpıştı.

        Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavga sırasında darbedilerek ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Giresun'dan tıp literatürüne yeni bir yaklaşım: "Karadeniz PEG Kuralı"
        Giresun'dan tıp literatürüne yeni bir yaklaşım: "Karadeniz PEG Kuralı"
        Giresun'da Kümbet Yaylası'na kar yağdı
        Giresun'da Kümbet Yaylası'na kar yağdı
        Giresun yaylaları beyaza büründü
        Giresun yaylaları beyaza büründü
        Giresun'da dün yaşanan 1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri or...
        Giresun'da dün yaşanan 1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri or...
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Türk fındığı Dubai'de tanıtıldı
        Türk fındığı Dubai'de tanıtıldı