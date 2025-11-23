Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Beyin travması sonucu ölen kişinin babasının da organları bağışlanmış

        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından karaciğeri bağışlanan 32 yaşındaki Ünal Küpçüoğlu'nun, kendisinin de böbrek nakli beklediği, babasının da 15 yıl önce beyin travmasından hayatını kaybettiği ve organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin travması sonucu ölen kişinin babasının da organları bağışlanmış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından karaciğeri bağışlanan 32 yaşındaki Ünal Küpçüoğlu'nun, kendisinin de böbrek nakli beklediği, babasının da 15 yıl önce beyin travmasından hayatını kaybettiği ve organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde beyin travması tanısıyla tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Küpçüoğlu'ndan ailesinin onayıyla alınan karaciğer Erzurum'a nakledildi.

        Bağışın ardından Küpçüoğlu için Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpçüoğlu, aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Küpçüoğlu'nun babasının da 15 yıl önce beyin travması sonucu hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği, ailesinin onayı ile böbrekleri ve karaciğerinin bağışlandığı öğrenildi.

        Ünal Küpçüoğlu'nun ağabeyi Selahattin Küpçüoğlu, AA muhabirine, aile olarak organ bağışına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

        Küpçüoğlu, organ bağışı konusunda huzurlu olduklarını belirterek, "Gönlümüz rahat. Oturduk, kendi aramızda konuştuk ve karar verdik. 15 yıl önce de babamın organlarını bağışlamıştık. O yıllarda annem de hayattaydı, 'bir anne daha ağlamasın' diyerek karar almıştık." dedi.

        Kardeşinin de böbrek hastası olduğunu ve organ nakli beklediğini ifade eden Küpçüoğlu, "Kendisi böbrek hastasıydı ve nakil bekliyordu. O bir umut beklerken, kendisi başkasına bir umut oldu." ifadesini kullandı.

        Kurtulmuş Köyü Muhtarı Fatih Karaca ise Küpçüoğlu'nun nakil beklerken başkasına umut olduğuna işaret ederek, "Nakile ihtiyacı olan bir kardeşimizdi, böbrek hastasıydı. Nakil ona nasip olmadı, başkasına umut oldu. Ben de herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Alperen Şengün'ün okul potasında...
        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Alperen Şengün'ün okul potasında...
        Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek
        Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Doğankent'te Gazze için kermes düzenlendi
        Doğankent'te Gazze için kermes düzenlendi
        Avukattan "İlk yardımı müvekkilim yaptı" açıklaması
        Avukattan "İlk yardımı müvekkilim yaptı" açıklaması