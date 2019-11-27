Depo inşaatının kapattığı menfez açılarak havzaya su verilmeye başlandı

Giresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu Deresi üzerinde depo inşaatının kapatmış olduğu menfez yaklaşık 15 gün sonra açılarak havzaya su verilmeye başlandı.

Giresun’un Bulancak ilçesi Pazarsuyu Deresi üzerinde bir süredir yapımına devam edilen marketler zincirinin depo inşaatından ötürü köyün su kaynağına ulaşan menfez kapatılmıştı. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamayla yapılacak incelemeler bitene kadar inşaatın durdurulması kararının ardından köylüler kapatılan menfezi açma çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 15 gündür kapalı kalan menfezin su kaynaklarını kurutma derecesine getirdiğini söyleyen köylüler "Çok şükür ilgililer sesimizi duydu ve köyümüzün su kaynağını kurtardık. Havzamıza tekrar su akışı sağlandı,umarım bu çözüm geçici olmaz ve susuzlukla tekrar karşı karşıya kalmayız" dediler.

GİRESUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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