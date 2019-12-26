Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar

Giresun’da akarsu kaynakları üzerine kurulmuş olan su değirmenleri mısır ve buğday öğütmeye devam ediyor.

Giresun’un Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyünde bulunan su değirmeni tarihe ve teknolojiye meydan okumaya devam ediyor. Bu değirmenlerden yaklaşık 100 yıldır Gevşek ailesi tarafından işletilen değirmenin bugünlerde son temsilcileri ise ŞabanDurdiye Gevşek çifti. Bölgede kalan tek su değirmeni olduklarını ve değirmenin dedelerinden kendilerine kaldığını belirten Şaban Gevşek (66) "3 kuşaktır değirmencilik yapıyoruz. Yaklaşık yüz yıl belki de daha fazla zaman önce dedem burayı Rumlar’dan satın almış. Aldıktan sonra da dedemden, babama , ondan da bana bu gelenek bu şekilde geldi. Önceleri işimiz daha çok olurdu, ailedeki herkes çalışırdı ancak zamanla azaldı. Şu anda mısır öğütme işin en çok yaptığımız iş, buğday unu da öğütüyoruz. İnsanlar yazın ektikleri mısırları kurutuyorlar daha sonra bize getirip öğütüyorlar ve yemeklerinde afiyetle tüketiyorlar" dedi.

GİRESUN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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