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Giresun Üniversitesi'nin yurt sorunu Giresun merkezde 18 bin 942 öğrenciye karşılık 4 bin 730, ...

İHA

Bir önceki yıllara göre öğrenci sayısını giderek artıran Giresun Üniversitesi'nin en önemli sorunu yurt olduğu ortaya konuldu.

Giresun Üniversitesi'nin yurt sorunu Giresun merkezde 18 bin 942 öğrenciye karşılık 4 bin 730, ilçelerde ise 8 bin 87 öğrenciye karşılık 2 bin 138 kapasiteli KYK yurdu bulunurken, bazı ilçelerde ise hiç yurt olmadığı görüldü

Bir önceki yıllara göre öğrenci sayısını giderek artıran Giresun Üniversitesi'nin en önemli sorunu yurt olduğu ortaya konuldu.
Giresun Üniversitesi'nin yaklaşık 27 bini aşkın öğrencisi bulunurken, Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumu'nun sadece 6 bin 868 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğu belirtildi.
Giresun Üniversitesi’ne bağlı birimlerde il merkezinde 18 bin 942 öğrenciye karşılık sadece 4 bin 730 kapasiteli KYK yurdu bulunuyor. Bin 670 öğrencisi bulunan Tirebolu’da 494 kişilik yurt, Şebinkarahisar’da 2 bin 9 öğrenci, 866 kişilik yurt, Alucra’da 637 öğrenci, 461 kapasiteli yurt, Eynesil’de bin 56 öğrenci, 180 kişilik yurt, Keşap’ın 464 öğrencisi ve 135 kişilik yurdu bulunuyor. 778 öğrencisi bulunan Görele’de, 299 öğrencisi bulunan Dereli’de ve bin 174 öğrencisi bulunan Espiye’de ise hiç KYK yurdunun olmadığı görüldü.
Yüksek Öğrenin Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarla ilgili İl Genel Meclisi’ne sunum yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut “Giresun merkezde 3 bin 405 kız ve bin 325 erkek olmak üzere 4 bin 730 kapasiteli öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Keşap’ta 78 kız 57 erkek olmak üzere 135, Tirebolu’da 290 kız 204 erkek olmak üzere 494 kişilik yurt, Şebinkarahisar’da 572’si kız 294’ü erkek 866 kapasiteli yurt, Alucra’da 239’u kız 222’si erkek olmak üzere 461 kapasiteli KYK yurtları bulunmaktadır. Eynesil ilçesinde ise sadece 180 kapasiteli kız yurdu mevcuttur" bilgisini verdi.
Yeni yurt yapım çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Bulut, “Görele’ye 20202021 akademik yılında açılması planlanan 300 kişilik yurdumuzda çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı sıra Tirebolu’ya 300 kişilik yeni bir yurt planlanmaktadır ve Türk Kızılay Derneği tarafından ise Eynesil’e yeni bir yurt çalışması yapılmaktadır ve bu yurt yapıldıktan sonra KYK’ya devri düşünülmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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