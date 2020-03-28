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Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor 30 yıldır fındık ağacından sepet yapan Mustafa Yahşi: “Bir zamanlar popüler olan sepetler ihtiyaç olmaktan çıktı; dekor ve süs eşyası haline geldi"

İHA

Giresun'un Espiye ilçesinde yaşayan Ahmet Yahşi, dededen babaya kalma mesleğini üçüncü kuşak torun olarak sürdürüp 30 yıldır fındık ağacından sepet yapıyor.

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor 30 yıldır fındık ağacından sepet yapan Mustafa Yahşi: “Bir zamanlar popüler olan sepetler ihtiyaç olmaktan çıktı; dekor ve süs eşyası haline geldi"

Giresun’un Espiye ilçesinde yaşayan Ahmet Yahşi, dededen babaya kalma mesleğini üçüncü kuşak torun olarak sürdürüp 30 yıldır fındık ağacından sepet yapıyor.
İlçenin Avluca köyünde yaşayan sepet ustası Yahşi, el işi örme sepetler yaparak, günümüzde çok da yaygın olmayan sepetçilik geleneğini sürdürüyor. Giresun’un ve ilçenin birçok köyünden sipariş alan usta, evini de atölye olarak kullanıyor. Öncelikle ormandan seçerek kestiği ham fındık dallarını kapısının önünde temizledikten eve alarak örme işlemini gerçekleştiren Yahşi, ürettiği sepetleri ise 30 ile 50 lira arasında satışa sunuyor.
Bir zamanlar kendi köyünde dahi birçok sepet ustası varken günümüzde sadece kendisinin kaldığını anlatan Yahşi, “Dedem bu mesleği yapıyormuş bende babamdan öğrendim. Yaklaşık 30 yıldır dede, baba mesleğimi yaşatmaya çalışırken bir taraftan da aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Benden sonrada bu mesleği oğluma öğretmeye çalışıyorum. Belki geçim kaynağı olmayabilir ama en azından bu zanaatı sürdürür. Bir zamanlar bu köyde birçok sepet ustası vardır şimdi ilçe genelinde dahi yapan neredeyse kalmadı. Eskiden sepet önemli bir ihtiyaç olarak görüldüğünden bu mesleği yapan çok kişi vardı. Şimdi sepetin yerini plastik kovalar, metalden yapılan eşyalar, çuvallar aldı. Bu plastik kovalar çok sağlıklı olmasa da kullanılıyor. Oysaki tamamen ahşap ve doğal olan bu sepetler daha sağlıklı. İçerisinde her türlü gıda maddeni taşıyabilir, saklayabilirsin. Fakat sepet günümüzde ihtiyaçtan çok süs eşyası, dekor olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu mesleği yapan ustalarda kalmıyor” dedi.

“Her ağaçtan, her mevsimde sepet yapılmaz”
Her zaman ve her ağaçtan sepet yapılmadığını da anlatan Yahşi, “Bu sepet için bölgemizde en uygun olan ham fındık ağacıdır. Genelde Eylül, Ekim aylarında fındık ağacının yapraklarını dökmesiyle başlayan uygun sepetlik dal kesimi, yaprak açma zamanı olan Mart sonuna kadar devam eder. Bu zaman aralığından sonra sepetlik dallar kesilmez kesilse de işe yaramaz. Bende Eylül ve Mart ayı aralığında ormanları dolaşarak ham fındık ararım uygun olanları seçerek keserim ve sepetlik için evin kapısında temizledikten sonra evde yapmaya başlıyorum. Önce örülecek hale getiriyorum ve yapmaya başlıyorum. Siparişe göre sepet yapıyorum. Kimine dekor için kimine ihtiyaç için yapıyorum. Bizim köylerde bahçeye yemek taşımak için büyük sepet yapıyorum. Meyve toplamak içinse küçük sepetler yapıyorum. Bir sepeti yapmak bir günü buluyor ve 30 ila 50 TL arasında büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi’nde sepetçiliği öğretiyor
Bu mesleği yaşatmak adına Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik de yaptığını kaydeden Mustafa Yahşi, “Bu mesleği ben bir gelenek olarak yaşatmaya çalışıyorum. Bu meslek ölmesin diye Espiye Halk Eğitim Merkezi’nde yok olmaya yüz tutmuş meslek olarak usta öğreticilik yapıyorum. Kursiyerler aracılığıyla şimdiye kadar birçok kişiye öğretme imkanım oldu. Buda beni çok mutlu ediyor. İstiyorum ki bu meslek de birçok meslek gibi zamana karşı yok olmasın” ifadelerini kullandı.

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