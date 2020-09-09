Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı

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TİREBOLU(Giresun), (DHA)GİRESUN'un Tirebolu Adliyesi'nde, mübaşir Mustafa K. tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan vurarak yaraladı. Ersoy hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tirebolu Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan Mustafa K. ile Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mübaşir Mustafa K., tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan merminin koluna isabet ettiği Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, yaralandı. Mübaşir Mustafa K., adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı savcı Ersoy sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan savcı Ersoy, ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı savcının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Tirebolu TİREBOLU (Giresun), (DHA)

2020-09-09 17:36:01



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