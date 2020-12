Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kampüsüne dönüştürülecek

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin gelecekte modern bir sağlık kampüsüne dönüştürüleceğini söyledi.

2017 yılı Nisan ayında temeli atılan ve 2020 yılında tamamlanıp Kasım ayında faaliyete başlayan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 170 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa hizmet sunuyor.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, düzenlediği basın toplantısında Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin geleceğe yönelik yatırımlarını aktardı. Rektör Can, “Yeni hastanemizde 108 poliklinik var. Bunlardan şu anda 56 tanesi aktif hizmet veriyor. Tıp Fakültesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hoca kadromuzu artırmaya devam ediyoruz. Yeterli sayıya ulaştığımızda polikliniklerin tamamı hizmet vermeye başlayacaktır. Bu hastanenin bulunduğu bölgenin yanı başındaki diğer kamuya ait arsaları üniversitemize tahsis etmelerini talep ettik ve bir kısmı tahsis edildi. Bu hastanenin bulunduğu bölgeyi bir sağlık kampüsüne dönüştürmeyi planlıyoruz. TOKİ ile daha önce mevcut olan protokol gereği görüştük. TOKİ kabul etti. Tahmini değeri 59 milyon TL ona tıp fakültesi eğitim binası yani morfoloji binasının çok yakın bir tarihte temeli atılacak. Bütün işlemleri tamam. TOKİ 2 yıl içerisinde morfoloji binasını bitirecek. Piraziz’deki sağlık bilimleri fakültesine başkan bir okulumuzu taşıyarak sağlık bilimleri fakültesini buraya taşıyacağız. Merkez’de sağlık meslek yüksekokulumuz var, onu da buraya taşıyacağız. Yani sağlıkla ilgili tüm birimlerinizi burada toplayarak modern bir sağlık kampüsüne dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.



“Kemoterapi ve radyoterapi hizmeti verilecek”

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Atilla Çıtlak, yakın bir zamanda kemoterapi ve radyo terapi hizmetinin verileceğini belirterek “2 Kasım’da Nizamiye’deki birimlerimizi buraya yerleştirerek faaliyete geçtik. Yaklaşık 35 günlük bir sürede ise tüm birimlerimizle bu hastanemizde faaliyet göstermeye başladık. Hastanemizin kapalı alanı 72 bin metrekaredir. Kapalı alanın çoğu hastalarımıza tahsis edilmiş durumda. Bütün yoğun bakımlarımız izole şeklinde ayrı. Diğer hastanemizde 15 tek kişilik yatak vardı. Burada 91 tek kişilik yatak var. Bu hastanemizde kemoterapi hizmeti veriliyor. Bunun yanında radyoterapi hizmeti de Linac cihazı gelince verilmeye başlanacak. Hastanemize ait Linac cihazımız var. Şu anda taşınma sürecinde” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen ise hastanede verilen tıpta uzmanlık eğitimleriyle ilgili bilgi vererek, “Aktif çalışan 100 öğretim üyemiz ve 53 araştırma görevlimiz olmak üzere toplam 153 akademik personelimiz mevcut. Şu anda tıp fakültemiz 3 kez mezun vermiştir. Bu sene 4. mezunlarımızı vereceğiz. Pandemi şartların 1, 2 ve 3. sınıflar online olarak eğitimlerine devam ediyorlar. Fakat 4 ve 5. Sınıflar Giresun’da. Teorik eğitimlerini online olarak alıyorlar. Staj ve uygulamalı eğitimlerini yüz yüze pandemi şartlarına uygun olarak hastanemizde vermeye çalışıyoruz. 18 kliniğimizde tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimlerini almaya devam ediyor. Araştırma görevlilerimiz uzman doktor olmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

