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Dereli’nin yeniden inşasının bedeli: 100 milyon lira Giresun’un selden en çok zarar gören Dereli ilçesinde bugüne kadar kamulaştırma, altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 100 milyon lira harcandı

İHA

Dereli’nin yeniden inşasının bedeli: 100 milyon lira Giresun’un selden en çok zarar gören Dereli ilçesinde bugüne kadar kamulaştırma, altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 100 milyon lira harcandı

Giresun’da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde en çok zarar gören Dereli ilçesinde kamulaştırma bedeli, altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 100 milyon lira harcama yapıldı.
Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta yaşanan sel ve heyelanda ağır hasar gören ilçe merkezindeki binalar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılırken, selde altyapı ve üstyapı da hasar gördü. Yaşanan sel afetinin üzerinden geçen yaklaşık 5 ayın ardından esnafın kepenk açıp ticaretine başlarken, vatandaşların da normal yaşamlarını sürdürmeye başladığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ise hızla devam ettiğini kaydetti. İlçenin yeniden inşası için bugüne kadar yaklaşık 100 milyon lira harcama yapıldığını açıklayan Başkan Şenlikoğlu, “İlk andan itibaren devletin çok büyük desteğini gördük. Bizim kendi imkanlarımızla bunu başarma şansımız yoktu. Devletimiz burada kriz masasını oluşturdu. İlk andan itibaren ilçemizin temizlenmesi, koordinasyonunun sağlanması, çevre ve şehirciliğin buradaki yıkılacak binaların tespiti yapıldı. Daha sonra binaların kamulaştırılması yapıldı. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına isteyene parası, isteyene de konutla ilgili taleplerine cevap verildi. Vatandaşlarımızın bir kısmı parasını nakit olarak aldı. Bir kısmı da yeni yapılacak olan iş yerleri ve konutlardan talep edip iş hayatına burada devam etmek istedi. Bununla alakalı devletimiz hızlı bir şekilde ödemeleri yaptı. Son kalan kısmın da ödemeleri 12 gün içerisinde yapılacak. Burada yaklaşık 70 milyon kamulaştırma ve diğer tutarlar ile beraber 90 milyon liraya yakın bir para Bakanlığımız tarafından vatandaşımıza ve Dereli’ye ödendi. Kamulaştırmalarla ilgili geriye kalan 56 milyon lira civarı ödeme de yeni yıl mali takviminden dolayı biraz gecikti. Yakın bir zamanda da hesaplara yatırılacaktır diye düşünüyorum. Bu ödemeler vatandaşın binasının kamulaştırılması, taşınma yardımı ve diğer bütün yardımlarla alakalı hem Dereli’nin merkezinde hem de köylerinde devletimiz tarafından vatandaşlara iletildi. Bunun dışında konutların yapımı hızla devam ediyor. TOKİ, 14 dönümlük arazi için 56 milyon lira civarı kamulaştırma parası ödedi. İnşaatında ise 6 blok tamamlandı. İnşallah açıklanan tarihten daha önce vatandaşımızın buraya taşınacağını düşünüyoruz. İlçe merkezindeki çarşı projesinde ise çok hassas bir proje olduğu için bazı detaylara müdahale edildiği için yavaş ilerliyor ama proje tamamlandığında çok hızlı bir şekilde bakanlarımızın açıkladığı tarihte bitirilecektir” dedi.

"Altyapı çalışmaları için 6 milyon lira harcandı”
İlçede altyapı ve üstyapıyla beraber içme suyu çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Bizim ana su isale hattımız selde zarar görmüştü. 45 günlük yoğun bir çalışmayla Dereli’nin merkezine suyu verebildik. İlçe merkezindeki kanalizasyonu yeni yapmıştık. Afette tamamen hasar görünce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tamamen hibe olarak yaptı. Dereli sadece hasar gören yerlerden ibaret değil. Mahallelerde de çok dağınık imar dışı alanlarımız var ve burada da ciddi hasarlar oluştu. Yoğun bir şekilde hem tespit ediyoruz hem de aciliyet sırasına göre imal etmeye çalışıyoruz. Biz belediye olarak yaklaşık hem acil afet yardımından gelen hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığından gelen kaynaklardan yaklaşık 6 milyon lira civarı kaynağı kullanarak vatandaşımıza hizmet yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Esnaf ve vatandaşlar ise, yaşanan sel afetinin ardından normal hayata dönebildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, tek üzüntülerinin can kayıpları olduğunu kaydettiler.

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