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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da online olarak uluslararası bilimsel kongre gerçekleştirildi

İHA

Giresun’da online olarak uluslararası bilimsel kongre gerçekleştirildi

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Karadeniz Stratejik Araştırma Ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından 6. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu online olarak gerçekleştirildi. Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze yapılması planlanan sempozyum pandemi koşulları nedeniyle internet aracılığıyla online yapıldı.
30 ülkeden bilim insanlarının katıldığı sempozyumda Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Beşeri Bilimler, Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Hukuk, İdari Bilimler, Arkeoloji, Kültür, Sanat, Spor Bilimleri, Tıp Bilimleri, Veterinerlik, Tarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik, Matematik ve bu disiplinlerin tüm alt konuları ele alındı.
Sempozyumla ilgili bilgi veren Karadeniz Stratejik Araştırma Ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı, “30 ülkeden 250 civarında bilim insanının katıldığı kongre ilimizin doğal, tarihi, mimari, kültürel ve diğer zenginliklerini tanıtan film gösterimi ile başlamıştır. KARASAM ve İKSAD olarak yurtdışı ve yurt içinden yüzlerce bilim insanını sanal da olsa güzel Giresun’umuzda misafir edip, üniversitemizin, ilimizin ve ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına katkıda bulunduk. Kongrede ele alınan Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Beşeri Bilimler, Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Hukuk, İdari Bilimler, Arkeoloji, Kültür, Sanat, Spor Bilimleri, Tıp Bilimleri, Veterinerlik, Tarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik, Matematik ve bu disiplinlerin tüm alt konularıyla ilgili sunulan bilimsel tebliğ ve makaleler çok kıssa sürede kitap olarak yayınlanıp, bilim dünyası ve kamuoyunun ilgisine sunulacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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