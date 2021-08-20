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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 9 ilçeye kaymakam atandı

İHA

Giresun’da 9 ilçeye kaymakam atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Giresun’da 9 ilçeye kaymakam atandı. Giresun Valiliğine de Vali yardımcısı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnameye göre Giresun’da 9 ilçeye kaymakam ve Giresun Valiliğine Vali yardımcısı atandı.
Buna göre Gaziantep İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan Tirebolu Kaymakamlığına, Çorum Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik Alucra Kaymakamlığına, Kastamonu Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya Dereli Kaymakamlığına, Konya Çeltik Kaymakamı Yusuf Boran Vuran Çanakçı Kaymakamlığına, Kastamonu Küre Kaymakamı Furkan Berber Çamoluk Kaymakamlığına, Şırnak Vali Yardımcısı Faruk Doğru Şebinkarahisar Kaymakamlığına, Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Cafer Ekinci Doğankent Kaymakamlığına, Kırıkkale Kaymakam Adayı Kübra Kaplan Yağlıdere Kaymakamlığına, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cem Afşin Akbay Görele Kaymakamlığına atandı. Şırnak Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ise Giresun Vali Yardımcılığına atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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