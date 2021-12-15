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Giresun Belediyesi’nin Beyaz Masa uygulamasına 59 bin 643 başvuru

İHA

Giresun Belediyesi’nin Beyaz Masa uygulamasına 59 bin 643 başvuru

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen beyaz masa birimi sorunlara çare olmaya devam ediyor. Beyaz Masa uygulamasına 2021 yılında 59 bin 643 başvuru yapıldığı belirtildi.
Taleplere daha hızlı çözüm için hayata geçirilen beyaz masaya 2021 yılı içerisinde toplam 59 bin 643 başvuru yapıldığı ortaya çıktı.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, başvuruların çoğunun çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için göreve gelir gelmez beyaz masa birimini hayata geçirdik. Etkin, hızlı etkili çözümler için ve insan odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Başvurularda kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Belediyemizdeki ilgili müdürlüklere başvuru formları ve elektronik mailler ulaştırılarak, talep sahibine telefon ve yine elektronik mail ile bilgi veriliyor. Vatandaşlarımızın beyaz masa projesinden son derece memnun olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

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