GZT Giresunspor - Altay: 3-1 



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

GZT GİRESUNSPOR: Okan KocukHayrullah Bilazer, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich (Dk.86 Emre), Traore, Pelupessy, Serginho (Dk. 76 Champness), Suleymanov (Dk. 86 Sergen), Diabete (Dk. 90+2 Umut), Balde (Dk. 76 Doukara)

ALTAY: LisNaderi, İbrahim Öztürk (Dk. 63 Zeki Yıldırım), Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Pinares, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Poko, Rodrigez (Dk. 46 Bamba), Rayan (Dk. 46 Paixao)

GOLLER: Dk. 31 Süleymanov, Dk. 61 Balde, Dk. 72 Diabete (P) (GZT Giresunspor)Dk. 81 Poko (Altay)

SARI KARTLAR: Perez (GZT Giresunspor) Murat Akça, Rayan (Altay)Spor Toto Süper Lig'de 17'nci haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. 8'inci dakikada Suleymanov'un pasıyla savunma arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, gole izin vermedi.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Serginho ortasını yaptı. Suleymanov'un gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

31'inci dakikada Giresunspor öne geçti. Hayrullah'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Suleymanov'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada Giresunspor ikinci gole çok yaklaştı. Suleymanov'un kullandığı kornerde Perez kafayı vurdu, kaleci Lis topu 90'dan çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Traore'nin şutunda top ceza sahası içinde Diabate'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

61'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Diarra'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Balde, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

70'inci dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Suleymanov, Pinares'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

72'nci dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, topu ağlara gönderdi: 3-0.

81'inci dakikada Altay farkı 2'ye düşürdü. Sağ kanattan gelişen atakta Kappel ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Poko'nun kafa vuruşunda top ağara gitti: 3-1.

90+5'inci dakikada Giresunspor ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlak Doukara'nın eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+6'ncı dakikada Paixao'nun penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-12-17 22:28:58



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