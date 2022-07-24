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23. Uluslararası Kuşdili Festivali yapıldı

İHA

23. Uluslararası Kuşdili Festivali yapıldı

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kuşdili (Islık Dili) Festivali’nin bu yıl 23.’sü düzenlendi.
Kuşköy İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen festivale İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Dernekleri Federasyonu Başkanı Muhittin Çelik, Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yörede haberleşmede kullanılan ıslık dili ile ilgili fetivalde yaptığı konuşmada, “Dernek olarak ıslık dilini yaşatmak ve tanıtmak için her sene ıslık diliyle festival düzenliyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ıslık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. Islık dili kültürü bölgemiz için Türkiye’mizin önemli bir kültürel değeridir. UNESCO tarafından 7 Aralık 2017 tarihinde ıslık dili kültürü acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer almıştır. Bu da bizim ve Türkiye için önemli bir başarıdır” dedi.
Festivalde köylüler ıslık dili ile haberleşerek kısa bir gösteri sundu.

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