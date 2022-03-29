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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:34 06:02 12:35 16:09 18:59 20:20 2 03.04.2022 Pazar 04:33 06:00 12:35 16:10 19:00 20:21 3 04.04.2022 Pazartesi 04:31 05:59 12:35 16:10 19:01 20:23 4 05.04.2022 Salı 04:29 05:57 12:34 16:10 19:02 20:24 5 06.04.2022 Çarşamba 04:27 05:55 12:34 16:11 19:03 20:25 6 07.04.2022 Perşembe 04:25 05:54 12:34 16:11 19:04 20:27 7 08.04.2022 Cuma 04:23 05:52 12:33 16:12 19:05 20:28 8 09.04.2022 Cumartesi 04:21 05:51 12:33 16:12 19:06 20:29 9 10.04.2022 Pazar 04:19 05:49 12:33 16:12 19:07 20:31 10 11.04.2022 Pazartesi 04:17 05:47 12:33 16:13 19:08 20:32 11 12.04.2022 Salı 04:15 05:46 12:32 16:13 19:09 20:33 12 13.04.2022 Çarşamba 04:13 05:44 12:32 16:13 19:10 20:35 13 14.04.2022 Perşembe 04:12 05:43 12:32 16:14 19:11 20:36 14 15.04.2022 Cuma 04:10 05:41 12:32 16:14 19:12 20:38 15 16.04.2022 Cumartesi 04:08 05:40 12:31 16:14 19:13 20:39 16 17.04.2022 Pazar 04:06 05:38 12:31 16:15 19:14 20:40 17 18.04.2022 Pazartesi 04:04 05:36 12:31 16:15 19:15 20:42 18 19.04.2022 Salı 04:02 05:35 12:31 16:15 19:16 20:43 19 20.04.2022 Çarşamba 04:00 05:34 12:30 16:16 19:18 20:45 20 21.04.2022 Perşembe 03:58 05:32 12:30 16:16 19:19 20:46 21 22.04.2022 Cuma 03:56 05:31 12:30 16:16 19:20 20:47 22 23.04.2022 Cumartesi 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21 20:49 23 24.04.2022 Pazar 03:53 05:28 12:30 16:17 19:22 20:50 24 25.04.2022 Pazartesi 03:51 05:26 12:30 16:17 19:23 20:52 25 26.04.2022 Salı 03:49 05:25 12:29 16:17 19:24 20:53 26 27.04.2022 Çarşamba 03:47 05:24 12:29 16:18 19:25 20:55
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:45 05:22 12:29 16:18 19:26 20:56 28 29.04.2022 Cuma 03:43 05:21 12:29 16:18 19:27 20:58 29 30.04.2022 Cumartesi 03:42 05:19 12:29 16:19 19:28 20:59 30 01.05.2022 Pazar 03:40 05:18 12:29 16:19 19:29 21:01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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