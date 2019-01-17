Giresun ve Gümüşhane'de bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Giresunlu ve Gümüşhaneli vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. İki şehir Valilikleri'nde konuyla ilgili açıklamayı geldi. İşte, 17 Ocak Giresun ve Gümüşhane'de kar tatili haberi...

GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DE KAR TATİLİ

Giresun ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedilerek, Kelkit ile Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.