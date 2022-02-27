Süper Lig'n 27. haftasında Giresunspor, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Göztepe'yi konuk etti.
Ev sahibi 27'de Umut Nayir ile öne geçerken ilk yarı böyle bitti. 51'de Perez ve 69'da Muhammed Gümüşkaya farkı 3'e çıkarırken Göztepe'de 75'te sahneye çıkan Di Santo skoru belirledi.
Fenerbahçe'den kiralanan Muhammed Gümüşkaya ilk golü de hazırlayarak 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
6 maç sonra kazanan Giresunspor, puanını 29 yaptı. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Pelupessy), Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 76 Hayrullah Bilazer), Diabate (Dk. 46 Traore), Sergio, Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 85 Balde)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 64 Aytaç Kara), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Lourency), Berkan Emir (Dk. 46 Moubandje), Cherif Ndiaye (Dk. 64 Di Santo), Halil Akbunar, Tannane (Dk. 78 Tijanic)
Goller: Dk. 27 Umut Nayir, Dk. 51 Perez, Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Dk. 75 Di Santo (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 45+1 Obinna (Göztepe)
YORUMLAR