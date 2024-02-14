Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: O video ile tehdit edildim

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan, kendisinin ve bazı eski yöneticilerin görüntülerinin yer aldığı videoyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Yamak, söz konusu videonun kulüp başkanlığı döneminden önce kaydedildiğini, Giresunspor Kulübü’nün geçmiş dönemlerine dair yürütülen soruşturmaların mahkeme aşamasına taşınması sürecinde bu video ile daha önce de tehdit edildiğini belirtti.

Yamak, "Son günlerde şahsımı ve Giresunspor’u doğrudan hedef alacak şekilde sosyal medyada ve internet ortamında paylaşılan videoya ilişkin kamuoyuna doğru ve gerçek bilgileri aktarmak amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Söz konusu video 21 Ağustos 2022 tarihinde Giresunspor’da başkanlık veya yöneticilik görevimin olmadığı dönemde arkadaşlarımla birlikte olduğum bir ortamda rızam dışında kaydedilmiştir. Giresunspor başkanlığı görevine geldikten sonra ve özellikle Giresunspor ile ilgili geçmiş dönemlere yönelik yürütülen soruşturmaların dava aşamasına geldiği aşamada ve söz konusu video henüz yerel ve ulusal düzeyde yayılmadan çeşitli yollar ile video üzerinden tehdit edildim. Söz konusu video ilk defa Giresunspor için düzenlenen destek gecesinde yayınlanmıştır. Bu zaman özellikle seçilmiştir. Amaç, kamuoyunda Giresunspor için toplanan yardımların benim ve arkadaşlarım tarafından eğlencelerde harcandığı izlenimi uyandırmak ve Giresunspor’a yapılacak yardımları engellemektir. Geçmiş dönemlere yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davaların takipçisi olmam nedeni ile bu sürecin tarafı olanlar övünmediğim ancak özelimi içeren görüntülerle beni itibarsızlaştırma ve yıldırmaya çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"

"Giresunspor başkanlığı ile var olmadım. Giresunspor sayesinde bir menfaat elde etmedim" diyen Nahid Yamak sözlerine şöyle devam etti:

"Giresunspor için hep bedel ödedim ve ödemeye de devam edeceğim. Ancak, Giresunspor ile var olanlardan, Giresunspor üzerinden reklam yapanlardan, Giresunspor’dan haksız şekilde menfaat elde edenlerden hem Giresunspor başkanı hem Giresunspor taraftarı hem de yaşatılanlardan şahsen zarar gören olarak hukuk önünde hesap soracağım. Yayılan videoyu, haber değeri olmaksızın yayanlardan, video üzerinden şahsıma ve sevdiklerime hakaret edenlerden, videoyu Giresunspor başkanlığım ile maksatlı şekilde ilişkilendiren ve bunun üzerinden beni kurban olarak gösterenler hakkında tüm hukuki haklarımı kullanacağım. İnandığım şekilde Giresunspor’u bu duruma sokanlardan hesabı sormadan, Giresunspor’u hak ettiği aydınlık zemine çıkarmadan vazgeçmeyeceğimin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME TARAFINDAN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Nahid Yamak’ın avukatlarından edinilen bilgiye göre mahkeme tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında söz konusu videoya erişim engeli kararı verildiği öğrenildi.