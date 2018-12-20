Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 5-2 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, son 16 turuna yükseldi. Geçtiğimiz hafta göreve gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ilk galibiyeti almış oldu.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Soldado, 49 ile 55. dakikalarda Mehmet Ekici, 73. dakikada Mehmet Topal ve 89. dakikada Diego Reyes kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 14. dakikada Said Id Azza ve 68. dakikada penaltıdan Volkan ile geldi.

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GİRESUNSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 5 (7' Soldado, 49', 55' Mehmet Ekici, 73' Mehmet Topal, 89' Diego Reyes | 14' Said Id Azza, 68' Volkan)

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Uğur Arslan, Ferhat Görgülü, Kağan Miray, Volkan Okumak, Said Id Azza, Emre Uğur, Bahadır Erol, Alperen Aydın, Çağlar Birinci, Zeni Husmani

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar

FENERBAHÇE: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

STAT: Giresun Atatürk

HAKEM: Suat Arslanboğa

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