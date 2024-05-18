Giresunspor’da yeni başkan Emin Eltuğral oldu

Çotanak Stadyumu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongreye genel kurul üyeleri düşük katılım gösterirken, oy kullanma hakkı olan 421 delegeden 89’u oylamaya katıldı. Oylama sonucunda Eltuğral 83 oy alırken, 6 oy geçersiz oldu.

Giresunspor’un borcu 403 milyon 92 bin 750 lira

Kongrede gündem maddeleri okunarak oylamaya sunuldu. Önceki dönem kulüp başkanı Nahid Yamak ve yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edilirken, kulübün toplam borcu 403 milyon 92 bin 750 lira olarak açıklandı.

Giresunspor’da başkanlığı devreden Nahid Yamak yaptığı konuşmada, “Öncelikle Giresunspor sevenlerini mutlu sona ulaştıramadığımız için ve yaşanan küme düşmelerin acılarını onlara yaşattığımız için başta ben ve yönetim kurulum olarak özür dileriz. Yeni başkana şimdiden başarılar diliyorum. Ben, 40 senedir Giresunspor'un içindeyim ve ömrümün sonuna kadar Giresunspor destekçisi olacağım benim hakkım helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.