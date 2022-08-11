HABERTURK.COM

Global Girişimcilik Network’ü (GEN) ile Monsha'at ortaklığında düzenlenen Girişimcilik Dünya Kupası’nın (Entrepreneurship World Cup-EWC) başvuruları uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 200 ülkeden girişimcilerin yarışacağı yarışma için son başvuru tarihi 5 Eylül olarak belirlendi.

Habitat Derneği’nin ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam eden GEN Türkiye’nin yerel organizasyonunu üstlendiği EWC Türkiye 2022 yarışmasında ulusal final 27 Eylül’de, global final ise Kasım ayında gerçekleşecek.

Her ölçekteki girişimcinin katılabileceği yarışmada katılımcıları para ödülünün yanı sıra online eğitimler ve mentorluk gibi çok sayıda fırsat bekliyor.

Verilen bilgiye göre, yarışmaya katılan girişimler global ölçekte network’ünü genişletme imkânı yakalarken, aynı zamanda globalde toplam 1 milyon dolar tutarındaki nakit ödül ve 10 milyon dolar değerinde ayni hizmet ödülünü kazanmak için yarışacak.

'GİRİŞİMLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİDİR'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, "178 ülkede aktif çalışmalar yapan global girişimcilik ağı GEN’in Türkiye’deki uzantısı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. GEN Türkiye, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemiyle küresel girişimcilik ekosistemini birleştiren bir köprü olarak konumlanıyor. Biliyoruz ve inanıyoruz ki girişimlerin sürdürülebilirliği, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğidir. Bu bağlamda EWC Türkiye 2022’nin de girişimcilik dünyasına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.