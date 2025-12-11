Girona'dan Dominik Livakovic için açıklama: Oynamak istemiyor!

Girona Teknik Direktörü Michel, Dominik Livakovic konusunda sessizliğini bozdu ve krizin perde arkasını ilk kez anlattı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Hırvat kaleci, İspanya'da bir dakika bile forma giymedi. Bu durum Livakovic'in sabrını taşırırken, Míchel'in açıklamaları krizin sanılandan daha büyük olduğunu ortaya koydu.

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Livakovic'in beklenmedik çıkışıyla şoke olduğunu söyleyen Michel, "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı." dedi.

Michel son olarak, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

GENOA'YA OLUMSUZ YANIT

Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Livakovic, durumunu sarı-lacivertli yönetime de iletti. Öte yandan Genoa'nın ilgisine de "Geri dönmek istiyorum" diyerek olumsuz yanıt verdi.