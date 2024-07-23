Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen 44'üncü yaşını ikiz kardeşiyle kutladı - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen 44'üncü yaşını ikiz kardeşiyle kutladı

        Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, nadiren birlikte fotoğraf verdiği ikiz kardeşi Patricia Bündchen ile birlikte 44'üncü doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, ikiz kardeşi Patricia Bündchen ile birlikte 44'üncü yaş gününü kutladı.

        2

        Gisele Bündchen, kız kardeşiyle kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Süper kız kardeşimle güneşin etrafında bir yılı daha kutladığım için minnettarım. Sevgi ve doğum günü dilekleriniz için herkese teşekkür ederim" dedi.

        3

        Gisele Bündchen ayrıca; "Bu kadar çok sevgiyle çevrelendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İleride olacakları sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini de kullandı.

        4

        Tom Brady ile 13 yıllık evliliğin ardından 2022'de boşanan Gisele Bündchen bir süredir Joaquim Valente ile birliktelik yaşıyor.

        Boşanmanın sebebi olarak eşini aldattığı da iddia edilen Gisele Bündchen, hem aldatma iddialarını hem de Joaquim Valente ile aşk yaşadığı söylentilerini reddetmişti.

        5

        Verdiği son röportajda spor eğitmeni ve jiu-jitsui hocası Joaquim Valente ile eşini aldattığı iddiasına, "Bu bir yalan" diye yanıt veren ünlü model; "Bu, sağlıksız bir ilişkiyi terk etme cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz olarak etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" ifadesini kullanmıştı.

        6

        Öte yandan Gisele Bündchen ile Tom Brady ikilisinin 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu bulunuyor.

        #Gisele Bündchen
        #doğum günü
        #ikiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?