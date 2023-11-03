Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Gıselle Balesi Süreyya Operası'nda

        Gıselle Balesi Süreyya Operası'nda

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdiği Giselle Balesi, Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:31 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıselle Balesi Süreyya Operası'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        İDOB, romantik balenin başyapıtlarından biri olan Gıselle balesinin prömiyerini, 27 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Eser, yarın akşam ise Kadıköy'de bulunan Süreyya Opera Sahnesi'nde meraklısıyla buluşacak. 2 perdeden oluşan eseri, Zeynep Sunal Öngün sahneye koydu.

        Giselle Balesi, yarın akşamki temsilin ardından; 7 -15 Kasım ile 2 - 7 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde, 21 - 22 Kasım tarihlerinde yeniden Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        ESERİN KONUSU

        Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan Gıselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağandışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli yapıtlarından biridir.

        Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen Gıselle; Dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e delicesine aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alır. Eser, tüm bu 'imkansız aşk', 'zengin erkek - fakir kız' gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatırken; gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline gelmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 3 gol var
        Maçta 3 gol var
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu