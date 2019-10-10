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Gittigidiyor müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019! Telefon numarası kaç?

Alışveriş sitesi Gittigidiyor'da neredeyse her gün binlerce alışveriş yapılıyor. Müşteriler ürünlerle ilgili sorunları çözmek için Gittigidiyor müşteri hizmetleri telefon numarası ve Gittigidiyor müşteri hizmetleri direk bağlanma gibi merak ettikleri sorular var. İşte o soruların yanıtı

Gittigidiyor müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

En büyük alışveriş sitelerinden birisi olan Gittigidiyor alışveriş sitesi internet ortamı haricisinde müşterilerine müşteri hizmetleri kanalıyla da iletişim kurarak hizmet sunuyor. Gittigidiyor müşteri hizmetlerine dair detayları makalemizin devamında okuyabilirsiniz.

Gittigidiyor İletişim

Gittidiyor alışveriş sitesinden alışveriş yaptıktan sonra ya da alışveriş yapmadan önce internet ortamı üzerinden çözemediğiniz sorunları Gittidiyor müşteri hizmetleri iletişim hattı üzerinden çözüme kavuşturabilirsiniz. Gittigidiyor müşteri hizmetlerine 0850 252 32 29 hatlı numaradan ulaşabilirsiniz.

Gittigidiyor Merkezi Nerede?

Gittidiyor merkezi İstanbul’dadır.

Gittigidiyor İade Süresi Ne Kadar?

Gittigidiyor üzerinden alışveriş yaptığınızda alıcı olarak 3 gün içerisinde ürünü iade etmeniz gerekmektedir. Eğer 3 gün içinde iade yapmazsanız size sistem tarafından iade hatırlatma mesajı gönderilecektir. Eğer bu hatırlatma mesajına rağmen iade yapıp kargo bilgilerini girmez iseniz satıcıya otomatik ürün onayı gönderilmektedir.

Gittigidiyor Kargo Takip Sorgulama

Gittigidiyor alışveriş sitesi üzerinden alışveriş yaptığınızda satıcı, ürününüzü size kargo ile gönderdikten sonra sisteme kargo takip bilgilerini de girmektedir. Kargo takibinizi yapmak istediğinizde Gittigidiyor üyelik sayfanızda aldığınız ürünlerin sekmesine giderek “Kargom Nerede?” butonuna tıkladığınızda kargo takip sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Gittigidiyor Sipariş İptal

Gitti gidiyor internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde ürünü iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Siparişiniz kargoya çıkmadan önce siparişinizi iptal etmek istiyorsanız üyelik sayfanızdaki siparişlerim sayfasından iptal etmek istediğiniz siparişinizin seçeneklerinden siparişinizi iptal edebilirsiniz. 3 iş günü içerisinde ödeme yönteminize göre ücretiniz tarafınıza geri ödenecektir.

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