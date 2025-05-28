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        Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü İş İmkanları

        Moda dünyanın her yerinde ve her çağda vazgeçilmez alanlardan biri oldu. Modanın önemli bir parçası da tekstil ve hazır giyim sektörü… Bu alana ilgi duyanlar ve giysi üretim sürecini öğrenmek isteyenler, Giyim Üretim Teknolojisi bölümü nedir sorusu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorlar. Hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde önemli yer kaplayan, giyim sektöründe ilerlemeyi düşünenler için Giyim Üretim Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl, Giyim Üretim Teknolojisi mezunları ne iş yapar ve Giyim Üretim Teknolojisi mezunları nerede çalışır konularına yer verdik. İşte tüm merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:17
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        Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Nedir?
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        Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Nedir?

        Giyim Üretim Teknolojisi bölümü, giyim üretiminin teorik ve pratik aşamalarında yer almak isteyen öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Giyim Üretim Teknolojisi bölümü nedir sorusuna daha detaylı şekilde cevap vermek gerekirse, bu programda öğrencilere kıyafetleri tasarlama, kalıp çıkarma, kesme ve dikme gibi süreçler öğretilir. Eğitimde teorik dersler her ne kadar bulunsa da daha yoğun olarak uygulamalı eğitimler verilir. Bölümden mezun olanların kumaş seçimi, kalıp hazırlama, model geliştirme, dikim teknikleri, üretim planlama ve kalite kontrol gibi konularda yetkin hale gelmesi amaçlanır.

        Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Giyim Üretim ve Teknolojisi bölümünde eğitim alarak kariyer planlarını ona göre şekillendirmek isteyen adaylar, Giyim Üretim Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna yanıt arıyorlar. Giyim Üretim Teknolojisi, meslek yüksek okulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır. Eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarı yıl şeklindedir. Programı tamamladıktan sonra eğitim süreçlerini uzatmak isteyen öğrenciler DGS’ye başvurabilirler. Bu sınavda başarı sağlayan adaylar; Tekstil Mühendisliği ve Moda Tasarımı gibi lisans bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

        Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Dersleri

        Doğru meslek seçebilmek için araştırma yapan pek çok gencin bilgi toplamak istediği alanlardan biri de Giyim Üretim Teknolojisi oluyor. Özellikle modaya ilgi duyanların değerlendirmek istediği programın eğitim süresinden söz ettik. Ancak eğitimin içeriğini merak edenler için Giyim Üretim Teknolojisi bölümü derslerine de yer verdik. Çoğunlukla uygulamaya dayalı olan derslerden bazıları şu şekilde,

        • - Giyim Teknolojisi
        • - Kalıp Hazırlama ve Model Geliştirme
        • - Tekstil Malzeme Bilgisi
        • - Konfeksiyon Üretim Teknikleri
        • - Bilgisayarlı Kalıp ve Serileme
        • - Moda Tasarımı Temelleri
        • - Üretim Planlama ve Kalite Kontrol

        Giyim Üretim Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

        Giyim Üretim Teknolojisi bölümü eğitiminin süresi ve içeriklerinden söz ettik. Programı bitiren mezunların görev tanımları ve yapabileceği işler de merak edilen konular arasında… Giyim Üretim Teknolojisi mezunları ne iş yapar dediğimizde karşımıza koca bir hazır giyim sektörü çıkıyor. Bu sektör içinde çeşitli pozisyonlarda çalışabilecek mezunlar;

        • - Kalıp hazırlama ve modelistlik
        • - Üretim sürecinde planlama ve organizasyon
        • - Dikim ve ütüleme işlemleri
        • - Kalite kontrol ve standartlara uygunluk denetimi
        • - Bilgisayarlı kalıp çıkarma
        • - Ürün geliştirme ve örnek üretim gibi görevleri üstlenirler.

        Giyim Üretim Teknolojisi Mezunları Nerede Çalışır?

        Giyim Üretim Teknolojisi mezunları iş olanakları, Türkiye’de hazır giyim sektörünün aktif ve hareketli yapıya sahip olması nedeniyle geniştir. Mezunlar; küçük atölyelerden büyük giyim fabrikalarına kadar tekstilin yer aldığı birçok alanda görev alabilirler. Kendi işlerini kurabilme şansına da sahip olan mezunlar, moda tasarım atölyeleri gibi yaratıcılık gerektiren işlerde de çalışabilirler. Giyim Üretim Teknolojisi mezunları nerede çalışır diyenler için bazı iş sahaları şöyle;

        • - Hazır giyim üretim fabrikaları
        • - Tekstil atölyeleri
        • - Moda evleri ve butik tasarım stüdyoları
        • - Kalıp ve model geliştirme firmaları
        • - Kumaş ve aksesuar üreticileri
        • - AR-GE ve tasarım merkezleri
        • - Kamu kurumlarının ilgili teknik birimleri
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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