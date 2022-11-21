Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında yapılan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerken mücadelenin ardından konuşan Gizem Örge, Milli Takım'a geri dönüş sinyalini verdi.

beIN SPORTS'un sorularını yanıtlayan ve Giovanni Guidetti'nin Milli Takım'dan ayrılığını yorumlayan Örge "Guidetti milli takıma çok emek verdi. Milli Takım adına umarım en hayırlı seçimler yapılır" ifadelerini kullandı.

Örge, Milli Takım'a dönüş mesajı da verirken "Umarım takımımız için en iyisi olur. Tabii ki göreve çağırılırsam, ben hazırım" dedi.