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Haberler Voleybol Gizdem Örge'den Guidetti yorumu ve Milli Takım'a geri dönüş sinyali
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Gizdem Örge'den Milli Takım'a geri dönüş sinyali

Fenerbahçe Opet, ligdeki derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin yıldızı Gizem Örge de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Guidetti'nin Milli Takım'dan ayrılmasını yorumlayan Örge "Göreve hazırım" mesajını verdi

Gizdem Örge'den Guidetti yorumu ve Milli Takım'a geri dönüş sinyali

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında yapılan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerken mücadelenin ardından konuşan Gizem Örge, Milli Takım'a geri dönüş sinyalini verdi.

beIN SPORTS'un sorularını yanıtlayan ve Giovanni Guidetti'nin Milli Takım'dan ayrılığını yorumlayan Örge "Guidetti milli takıma çok emek verdi. Milli Takım adına umarım en hayırlı seçimler yapılır" ifadelerini kullandı.

Örge, Milli Takım'a dönüş mesajı da verirken "Umarım takımımız için en iyisi olur. Tabii ki göreve çağırılırsam, ben hazırım" dedi.

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