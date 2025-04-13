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        Haberler Magazin Gizem Karaca hamilelik sürecinde ağlama krizine girdiğini anlattı - Magazin haberleri

        Gizem Karaca ağlama krizine girdiğini anlattı

        Eşi Kemal Ekmekçi ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karaca, samimi itiraflarda bulundu. Hamilelik sürecinde girdiği ağlama krizlerini anlatan Karaca; "Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:26
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        Ağlama krizine girdiğini anlattı
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        Şu sıralar ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecinde yaşadığı ruh haline dair deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Kemal Ekmekçi ve eşi Gizem Karaca
        Kemal Ekmekçi ve eşi Gizem Karaca
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        Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı; "Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket... Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv."

        Gizem Karaca ayrıca; "Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz" dedi.

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        #Gizem Karaca
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