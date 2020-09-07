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Gizemli Çin tohumları Amazon'u harekete geçirdi

Çin'den ABD'ye sipariş vermemiş kişilere Amazon aracılığıyla yollanan gizemli tohumlar e-ticaret devini harekete geçirdi. Amazon, ABD dışından satıcıların ülkeye tohum yollamasını yasakladı. İngiltere ve İskoçya'daki kullanıcılar da sipariş vermemelerine rağmen Çin'den evlerine tohum geldiğini bildirdi. ABD Tarım Bakanlığı vatandaşları bu tohumları ekmemeleri yönünde uyardı

Çin tohum
HABERTURK.COM

ABD'de sipariş vermeyen kişilere başta Amazon olmak üzere e-ticaret siteleri aracılığıyla yaz boyunca gizemli tohumların teslim edilmesi üzerine firma harekete geçmek zorunda kaldı.

Amazon ABD'de, platform üzerinden sadece ABD'de yaşayan kişilerin tohum satışı yapabileceğini açıkladı. ABD Tarım Bakanlığı bugüne kadar, kullanıcılar sipariş vermediği halde Çin'den yollanan 8 bin 507 paket tohuma el koyduklarını ve bu paketlerin 2 bin 420 adedini test ettiklerini açıkladı.

TOHUMLAR EKİLMEMELİ

Söz konusu 321 farklı çeşit tohum keşfedildi. Bunlar arasında gül, lavanta, buğday gibi tohumlar bulunuyor. Tohumlarda henüz alıcıların sağlığını kötü yönde etkileyecek bir bulguya rastlanmadı. Yine de Tarım Bakanlığı vatandaşları bu tohumları ekmeme yönünde uyardı. Ayrıca tohumları elledikten sonra herhangi bir sağlık sorunu çekenlerin acilen hastaneye başvurması gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu tohumların yollandığı kişilerin genel olarak e-ticaret sitelerindeki şifrelerini değiştirmeleri tavsiye edildi.

Konu hakkındaki soruşturma devam etse de Çinli satıcıların sahte satışlar yaparak, sahte kullanıcı değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla bu tohumları yolladığı iddia ediliyor. Bu sayede söz konusu satıcılar e-ticaret platformlarında güvenilirlik elde ediyorlar.

Amazon'un ABD'de sadece ABD'de yaşayanların tohum satmasına izin veren kural değişikliğini diğer ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor. Ancak İngiltere ve İskoçya'da bazı kullanıcılara bu gizemli Çin tohumlarının ulaştığı biliniyor.

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