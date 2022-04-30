'Gizemli hepatit' açıklaması! Bu belirtiler varsa... 0:00 / 0:00

İHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyada 16 ülkede çocukları etkileyen akut hepatit olgusu bildirildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, bu çocuklardan birinin öldüğünü ve 17 çocuğun karaciğer nakli gerektirdiğine yer verilmesi üzerine yeni bir salgın endişesine neden olan Gizemli Hepatite ilişkin açıklamada bulundu.

ADENOVİRÜS TİP 41, BAŞ ŞÜPHELİ

Akut hepatite en sık hepatit A, B, C, D, E virüslerinin neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Gizemli hepatit olgularında bu virüslerin hiçbirisi etken olarak saptanmamıştır. Hasta çocukların bazılarının dışkısında adenovirüs tip 41 saptanmış olup, gerçekten etken olup olmadığı bilinmemektedir. Adenovirüs bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hepatite neden olabilir, bununla birlikte sağlıklı çocuklarda bugüne kadar hepatite neden olduğu gösterilmemiştir. Hasta çocukların bir kısmında geçirilmiş Covid-19 hikayesinin olması, Covid-19’un da etken olabileceğini düşündürmektedir” diye konuştu.

SARILIK BELİRTİSİ OLANLAR SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLMELİ

Bildirilen olgularda karaciğer enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği, sarılık, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi akut hepatitte görülen belirtilerin olduğu, ateşin genel olarak normal seyrettiğini belirten Dr. Leblebicioğlu, “Türkiye’de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir. Gözlerinde sarılık belirtisi olan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Erken tanı ile komplikasyonların gelişimi önlenebilir. Dışkı-ağız yoluyla bulaşan tipte sarılığı olan kişiler mutlaka izole edilmelidir” şeklinde konuştu.

EL HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Adenovirüs enfeksiyonundan korunmak için ailelerin çocuklarını düzenli olarak ellerini yıkamaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Özellikle yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten önce ve tuvaletten sonra eller sabun ve su ile yıkanmalıdır. Adenovirüs yüzeylerde kalabilir, bebek bezleri değiştirildikten sonra mutlaka el hijyenine dikkat edilmelidir. Özellikle toplu yaşam yerlerinde çocuk bezleri açıkta bırakılmamalı, çöp kutusuna atılmalıdır. Adenovirüs öksürük ve hapşırık ile de bulaşan bir etkendir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız el ile kapatılmamalı, bu amaçla kâğıt mendil kullanılmalı veya öksürük, hapşırık sırasında ağız kol ile kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.