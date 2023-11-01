Haberler Yaşam Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Cittaslow İcra Kurulu'nun 'sakin şehir' ağına kabul edilen Erzurum'un Uzundere ilçe merkezine sadece bir kilometre uzaklıkta, doğanın derinliklerinde yer alan Köptek Mağarası, gizemi ve tarihiyle dikkat çekiyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:09 facebook

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Köptek Mağarası, Engüzekkapı Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometrelik bir gizli geçitle bağlantılı olduğu iddialarıyla ünlü. Ancak kayaların oyulmasıyla yapılan yolun tahrip olması nedeniyle şu an için mağaraya ulaşım imkansız halde.

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Bu nedenle, mağaraya dağcı ekipmanları olmadan tırmanmak son derece zor. Bu eski kaya mezarının duvarlarında renkli resimler bulunduğu söylenirken, hangi tarihler arasında yapıldığına dair kesin bilgiler bulunmuyor.