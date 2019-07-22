Gizli Dosya oyuncuları kimler? Gizli Dosya filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 6.2 olan Gizli Dosya bu akşam Show TV'de saat 22.30'da yayınlanacak.

GİZLİ DOSYA OYUNCULARI KİMLER?

Cate Blanchett

Robert Redford

Topher Grace

Elisabeth Moss

Dennis Quaid

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.