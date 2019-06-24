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Gizli Hedef filmi konusu ne? Gizli Hedef oyuncuları kimler?

Gizli Hedef fiminin konusu ve oyuncuları aksiyon - gerilim tarzında film sevenler tarafından araştırılıyor. 2012 Amerikan / İspanyon yapımı Gizli Hedef filmi beyaz perdede oldukça ilgi gören filmler arasında yer alıyor. İşte Gizli Hedef'e dair tüm detaylar

Gizli Hedef

Gizli Hedef'in konusu nedir? Gizli Hedef filminin oyuncuları kimler? soruları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Beyaz perdede 16.9 milyon dolarlık bilet gişesi olan Gizli Hedef'te Henry Cavill ve Bruce Willis oyunculuklarıyla yine büyülüyor. Gizli Hedef iflmine dair detaylar haberimizde.

GİZLİ HEDEF FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesiyle İspanya'ya tekne seyahatine giden Will, yüzmeden döndüğünde tekneyi bomboş bulur. Ailesinin ajanlar tarafından kaçırıldığını öğrenir ve onları bulmak için harekete geçer. Bulduğu ipuçları sonunda onu gizemli bir çantaya götürecektir.

GİZLİ HEDEF OYUNCULARI KİMLER?

Mabrouk El Mechri'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Gizli Hedef'in başrolünde Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver ve Verónica Echegui yer alıyor.

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