Her gün elinizden düşürmediğiniz iPhone’unuz aslında çok daha fazlasını yapabiliyor. İşte az bilinen ama oldukça işinize yarayacak 5 gizli özellik.

iPHONE'UN AYARLARINDA GİZLİ KALMIŞ 5 ÖZELLİK

iPhone’unuzu sadece telefon görüşmeleri yapmak ya da mesajlaşmak için mi kullanıyorsunuz? Oysa ki iOS işletim sistemi, çok daha fazlasını sunuyor. Ayarlar menüsünün derinliklerinde gizlenmiş bazı özellikler var ki, onları keşfettiğinizde iPhone’unuz bambaşka bir yardımcıya dönüşüyor.

İşte iPhone deneyiminizi çok daha kişisel, pratik ve akıllı hale getirecek 5 favori ipucu:

REKLAM

1. ARKA DOKUNUŞ ÖZELLİĞİ

iPhone’unuzun arka yüzeyine iki veya üç kez hafifçe dokunarak bir dizi işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, fiziksel bir tuşa basmanıza gerek kalmadan!

Nasıl Aktif Edilir?

Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > Arka Dokunuş yolunu izleyin.

Buradan "Çift Dokunma" ve "Üç Dokunma" seçeneklerine farklı eylemler atayabilirsiniz.

Örneğin ekran görüntüsü almak, denetim merkezini açmak, belirli bir uygulamayı başlatmak veya kısayol çalıştırmak gibi. Bu özellik özellikle telefonunuzu tek elle kullanırken tam bir hayat kurtarıcı.

REKLAM 2. UYGULAMA ZAMANLAYICILARI Telefon bağımlılığı mı başladı? Sosyal medyada saatlerce gezinmek artık geçmişte kalabilir. iPhone’un Ekran Süresi özelliğiyle, uygulama kullanımınızı kontrol altına alabilirsiniz. Nasıl Yapılır? Ayarlar > Ekran Süresi > Uygulama Sınırları bölümüne gidin. Burada Instagram, TikTok, YouTube gibi uygulamalara günlük kullanım limiti belirleyin. Zaman dolduğunda uygulama kendiliğinden kapanır ve bildirim alırsınız. Bu özellik, dijital sağlığınız için oldukça etkili bir yöntem. 3. SİRİ KISAYOLLARI İLE OTOMATİKLEŞTİRİN Siri yalnızca sorulara cevap veren bir asistan değil. Onu, sizin için işleri halledecek bir komut merkezine dönüştürebilirsiniz. Nasıl Yapılır? Ayarlar > Siri ve Arama > Kısayollar kısmından kendi kişisel komutlarınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin, “Evden çıkıyorum” dediğinizde; harita uygulamasını açsın, Wi-Fi’yi kapatsın, Bluetooth’u açsın ve Spotify’da yol şarkınızı çalsın. Hepsi tek bir komutla mümkün! REKLAM Siri ile otomasyon, zaman kazanmanın en akıllıca yollarından biri.

4. ÖZEL TİTREŞİM DESENLERİ Telefon sessizdeyken bile kimin aradığını anlayabilirsiniz. Nasıl mı? Kişiye özel titreşim desenleriyle! Nasıl Ayarlanır? Rehberde bir kişiye tıklayın > Düzenle > Zil Sesi > Titreşim > Yeni Titreşim Oluştur seçeneğine dokunun. Parmağınızla ekrana dokunarak kendinize ait özel bir titreşim ritmi oluşturun. Böylece telefonunuz çalmasa bile, kimin aradığını hissedersiniz. 5. GİZLİ FOTOĞRAF ALBÜMÜ Bazı fotoğraflarınız özel kalmalı, değil mi? iPhone’daki Gizli Albüm özelliği sayesinde, bu içerikleri kolayca koruyabilirsiniz. Nasıl Gizlenir ve Korunur? Fotoğraflar uygulamasında herhangi bir fotoğrafı seçip, Paylaş > Gizle seçeneğine dokunun. REKLAM Bu fotoğraflar, "Gizli" albümüne taşınır. iOS 16 ve üzeri sürümlerde bu albüm Face ID veya Touch ID ile kilitlenebiliyor. Bu özellikler genellikle göz önünde değil ama fark edildiklerinde kullanım deneyimini baştan sona değiştiriyor. Ayarlar menüsünde biraz dolaşmak, cihazınızın potansiyelini keşfetmenizi sağlar. Her yeni keşif, size zaman kazandırır, kullanım kolaylığı sunar ve iPhone’u daha “sizin” yapar.