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        Haberler Bilgi Yaşam Gizli şeker sahibi olabilirsiniz! Bu gıdalar kan şekerinizin düşmesine yardımcı oluyor!

        Gizli şeker sahibi olabilirsiniz! Bu gıdalar kan şekerinin düşmesine yardımcı oluyor!

        Gizli şeker, fark edilmeyen ancak sağlığı tehdit eden bir sorun olabilir. Belirtileri hafif olduğu için genellikle göz ardı edilir, ancak zamanla tip 2 diyabet gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Sizi için gizli şekerin belirtilerini, nedenlerini ve kan şekerini dengede tutmaya yardımcı besinleri derledik. İşte detaylar!

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        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:54
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        Kan şekerini düşürmeye yarayacak gıdalar!
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        Modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, gizli şeker riskini artırıyor. Hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörler, kan şekerinin kontrolsüz yükselmesine neden olabiliyor. Ancak doğru beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu riski azaltmak mümkün!

        GÖRÜNMEYEN ŞEKER (GİZLİ ŞEKER) BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Vücuttaki glikoz genellikle böbrekler tarafından emilir. Ancak, kan şekeri yüksek seviyelere ulaştığında, böbreklerde glikozu bağlayarak geri emen proteinler doygunluğa ulaşır ve fazla glikoz idrar yoluyla dışarı atılır.

        Bu durum, büyük miktarda su kaybına neden olarak vücudun susuz kalmasına yol açabilir. Susuzluk nedeniyle baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, kabızlık ve bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, göz retinasındaki kan damarları zarar görebilir ve görme problemleri yaşanabilir.

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        Gizli şekerin belirtileri şunlardır:

        Diz, dirsek, boyun ve koltuk altında cilt kararması

        Artan susuzluk hissi

        Sık idrara çıkma

        Kronik yorgunluk

        Bulanık görme

        Yara iyileşmesinde gecikme

        KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

        BROKOLİ VE BROKOLİ FİLİZLERİ

        Brokoli, sulforafan adı verilen bir bileşik içerir. Yapılan araştırmalar, sulforafanın insülin duyarlılığını artırdığını ve kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

        DENİZ ÜRÜNLERİ

        Balık ve kabuklu deniz ürünleri, kan şekerini dengede tutan protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Özellikle somon ve sardalya, kan şekeri düşürme konusunda etkilidir.

        BALKABAĞI VE BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ

        Balkabağı, polisakkaritler adı verilen karbonhidratlar içerir ve kan şekerini düşürme potansiyeline sahiptir. Balkabağı çekirdeği de sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.

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        KETEN TOHUMU

        Keten tohumu lif ve sağlıklı yağlar içerir ve kan şekeri dengesine yardımcı olur. Araştırmalar, keten tohumu tüketiminin HbA1c seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir.

        BAKLAGİLLER

        Fasulye ve mercimek, magnezyum, lif ve protein açısından zengindir. Yapılan araştırmalar, baklagil tüketiminin kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

        CHİA TOHUMU

        Chia tohumları, insülin duyarlılığını arttırabilir ve kan şekerini düşürebilir. Araştırmalar, chia tüketiminin glikoz seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir.

        YULAF VE YULAF KEPEĞİ

        Yulaf, çözünür lif içeriği ile kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar, yulaf tüketiminin HbA1c seviyelerini azalttığını göstermiştir.

        Kaynak: Healthline, Medical News Today

        Fotoğraf kaynak: Istock

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