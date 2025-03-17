Modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, gizli şeker riskini artırıyor. Hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörler, kan şekerinin kontrolsüz yükselmesine neden olabiliyor. Ancak doğru beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu riski azaltmak mümkün!

GÖRÜNMEYEN ŞEKER (GİZLİ ŞEKER) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücuttaki glikoz genellikle böbrekler tarafından emilir. Ancak, kan şekeri yüksek seviyelere ulaştığında, böbreklerde glikozu bağlayarak geri emen proteinler doygunluğa ulaşır ve fazla glikoz idrar yoluyla dışarı atılır.

Bu durum, büyük miktarda su kaybına neden olarak vücudun susuz kalmasına yol açabilir. Susuzluk nedeniyle baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, kabızlık ve bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, göz retinasındaki kan damarları zarar görebilir ve görme problemleri yaşanabilir.

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Gizli şekerin belirtileri şunlardır:

Diz, dirsek, boyun ve koltuk altında cilt kararması

Artan susuzluk hissi

Sık idrara çıkma

Kronik yorgunluk

Bulanık görme

Yara iyileşmesinde gecikme

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

BROKOLİ VE BROKOLİ FİLİZLERİ

Brokoli, sulforafan adı verilen bir bileşik içerir. Yapılan araştırmalar, sulforafanın insülin duyarlılığını artırdığını ve kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Balık ve kabuklu deniz ürünleri, kan şekerini dengede tutan protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Özellikle somon ve sardalya, kan şekeri düşürme konusunda etkilidir.

BALKABAĞI VE BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ

Balkabağı, polisakkaritler adı verilen karbonhidratlar içerir ve kan şekerini düşürme potansiyeline sahiptir. Balkabağı çekirdeği de sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.

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KETEN TOHUMU

Keten tohumu lif ve sağlıklı yağlar içerir ve kan şekeri dengesine yardımcı olur. Araştırmalar, keten tohumu tüketiminin HbA1c seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir.

BAKLAGİLLER

Fasulye ve mercimek, magnezyum, lif ve protein açısından zengindir. Yapılan araştırmalar, baklagil tüketiminin kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.