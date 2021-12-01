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Gladyatörler kentinin Batı Caddesi ile sütunları ayağa kaldırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Batı Caddesi ve meydanda bulunan sütunlar ayağa kaldırılıyor

Gladyatörler kentinin Batı Caddesi ile sütunları ayağa kaldırılıyor
AA

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak bilinen Stratonikeia, 3 bin yıllık kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, sütunlu caddeleri, tiyatro, tarihi cami ve evler ile köy meydanı gibi eserleri görebildiği Gladyatörler şehri olarak ünlenen antik kentte kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentin birçok dönemde önemli yere sahip, dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Söğüt, kazılarda, Roma dönemine ait latinayı da gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak, sütunlarla çevrili alanın etrafında oturma sıraları bulunduğunu kaydetti.

Yapılarda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Batı Cadde'de yürüttüğümüz kazı çalışmalarının yanı sıra Türk Tarih Kurumunun da desteğiyle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz burada antik dönemin en geniş alanlarından biri olan 10 metre genişliğindeki Batı Caddesi'ni kazarken, bunun yanında bir latinanın (tuvaletin) kalıntılarını bulduk. Şimdi latinada restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Buradaki sütunları ve sütunların üst yapılarını ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Yapıların aşama aşama ayağa kaldırıldığını, kazılarda her yıl önemli verilere ulaştıklarını vurgulayan Söğüt, benzeri olmayan Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.

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