'Gladyatörler Şehri'ne turist akını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, ilginin her geçen gün daha da arttığı Stratonikeia Antik Kenti'ni yaklaşık beş ayda 40 bin kişi ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl kapılarını 15 Haziran'da açan Stratonikeia Antik Kenti, normalleşme adımlarının atıldığı, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak anılan dönemde bugüne kadar 40 bin ziyaretçi ağırladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kentte devam eden Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Kentte antik dönemden günümüze farklı yapılarda çalışma yürüttüklerini aktaran Söğüt, "Bunlardan en önemlilerinden biri de köy meydanıyla ilgili yürüttüğümüz proje. Bu proje geçen yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından çok önemli ve güzel bir sürece girdi. Cumhurbaşkanımızın ziyareti buraya ilgiyi de artırdı. Önceki yıllarda ziyaretçi sayısı 20 bin civarındaydı. Bu yıl salgın olmasına rağmen sayı 40 bin kişiye çıktı" diye konuştu.

Prof. Dr. Bilal Söğüt

Söğüt, kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarının olduğuna değinerek, incelemede bulunmak için kente çok sayıda akademisyenin geldiğini ifade etti. Evlenen çiftlerin antik kentte fotoğraf çektirdiğini anlatan Söğüt, "Herkes burada kendisi için bir şeyler buluyor. Devam eden kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan eserlere ilgi giderek artıyor" dedi.

Söğüt, kentte 12 ay kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Buraya gelen ziyaretçiler Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi köy meydanını görüyor. Buranın bitiminde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sütunlu caddeleri görüyor. Tüm bu çalışmalara bağlı olarak devamlı artan bir ilgi de var. Pandemi dönemine rağmen insanlar, tüm tedbirlerini alarak gruplar halinde kente geliyor. Bu bizim için gurur verici.

Bu yıl özellikle Muğla'ya tatile gelen İngiltere, Rusya, Polonya, Almanya'dan çok sayıda yabancı ziyaretçi kenti gezdi. Yurt dışından 4-5 kişilik özel turlarla sadece buraya gezmek için gelen ziyaretçiler var. Bu özel grupların ülkede Efes ve Stratonikeia'ya geldiklerini bilmek bizi mutlu etti. Bu zenginliğimizi en güzel şekilde korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba göstereceğiz."