        Haberler Bilgi Yaşam Gluten hassasiyeti nasıl anlaşılır? sindirim sorunlarıyla başlayan belirtiler nelerdir?

        Gluten hassasiyeti nasıl belli olur? Göz ardı edilen şikayetler

        Şişkinlik, gaz, ishal ya da sürekli yorgunluk gibi şikayetleriniz varsa bunun nedeni gluten olabilir. Peki gluten hassasiyeti nasıl belli olur ve vücut bu durumu hangi sinyallerle haber verir?

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Gluten hassasiyeti nasıl fark edilir?

        Günlük hayatta sık yaşanan mide bulantısı, karın ağrısı ve anemi gibi sorunlar gluten hassasiyetine işaret edebilir. Gluten hassasiyetinin nasıl belli olduğu, vücudun verdiği tepkilerle anlaşılabiliyor.

        GLUTEN HASSASİYETİ NEDİR?

        Gluten hassasiyeti, gluten adı verilen protein grubuna karşı vücudun normalden daha güçlü bir tepki vermesi durumudur. Gluten intoleransı olarak da adlandırılan bu durum, gluten içeren besinler tüketildiğinde çeşitli sindirim ve genel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Belirti ve etkileri açısından çölyak hastalığıyla benzerlik gösterse de, temel fark bağışıklık sisteminin verdiği tepkinin düzeyidir.

        Gluten tüketimi sonrasında gluten hassasiyeti olan kişilerde en sık görülen belirtiler; ishal, kabızlık, gaz, mide şişkinliği ve karın ağrısıdır. Bunun yanı sıra kansızlık, zihinsel bulanıklık, sürekli yorgunluk ve kaygı gibi daha genel şikayetler de görülebilir.

        GLUTEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

        İSHAL VEYA KABIZLIK

        Gluten alerjisi ve çölyak hastalığı olan bireylerde ince bağırsakta iltihap oluşur. Bu iltihap, bağırsak yüzeyine zarar vererek besin emilimini bozar ve çoğunlukla ishale yol açar. Bazı kişilerde ise tam tersi şekilde kabızlık görülebilir.

        MİDE BULANTISI

        Gluten intoleransı ve çölyak hastalığında, bağışıklık sisteminin glutene karşı verdiği tepki mide bulantısına neden olabilir.

        MİDE ŞİŞKİNLİĞİ VE GAZ

        Gluten hassasiyetinde şişkinlik ve gaz oluşumu, buğday ve benzeri gıdalarda bulunan ve sindirimi zor olan karbonhidratlara vücudun tepki vermesiyle ilişkilendirilir.

        KARIN AĞRISI

        Gluten intoleransı olan kişilerde mide ve bağırsak yapısı sağlıklı şekilde çalışmayabilir. Bu durum, iltihaplanmaya yol açarak karın ağrısına neden olabilir.

        İŞTAH VE KİLO KAYBI

        Glutenli besinlerin tüketilmesi ince bağırsakta iltihaplanmaya yol açtığında, besin emilimi zorlaşır. Bunun sonucunda iştah azalabilir ve kilo kaybı görülebilir.

        YORGUNLUK VE HALSİZLİK

        Gluten alerjisi ve çölyak hastalığı, demir emilimini olumsuz etkileyerek demir eksikliği anemisine yol açabilir. Bu durum da sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi yaratır.

        ANEMİ

        Gluten alerjisi olan bireylerde demir emilimi yeterli olmadığından kansızlık gelişebilir. Bunun temel nedeni, gluten tüketiminin ince bağırsağın iç yüzeyine zarar vererek demir dahil birçok besinin emilimini engellemesidir.

        GLUTEN ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Gluten alerjisinin teşhisinde öncelikle kişinin şikayetleri değerlendirilir ve fiziki muayene yapılır. Ardından kanda gluten alerjisini araştıran testler uygulanabilir. Testlerin pozitif çıkması durumunda tanıyı kesinleştirmek için endoskopi veya doku biyopsisi gibi ileri tetkikler önerilebilir.

        GLUTEN DİYETİNDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

        Gluten alerjisi olan kişilerin uyguladığı gluten diyeti, gluten içeren tüm gıdalardan kaçınmayı gerektirir. Bu besinler şunlardır:

        - Buğday, arpa ve çavdar

        - Çoğu unlu mamul

        - İşlenmiş ve marine edilmiş et ürünleri

        - Pizza ve makarna gibi yiyecekler

        - Kurabiye, kek ve benzeri hamur işleri

        - Patates cipsi, meyan kökü gibi atıştırmalıklar

        - Alkol

        Çok küçük miktarlarda gluten alımı bile, özellikle çölyak hastalığında ve gluten hassasiyetinde ince bağırsağa zarar vererek besin emilimini engelleyebilir.

        GLUTEN DİYETİNDE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER

        Glutensiz beslenmede tercih edilebilecek bazı gıdalar şunlardır:

        - Kahverengi, beyaz ve yabani pirinç

        - Karabuğday

        - Glutensiz badem unu

        - Hindistan cevizi unu

        - Mısır ve mısır nişastası

        - Bezelye unu

        - Darı

        - Patates unu

        - Guar sakızı

        - Kinoa

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

