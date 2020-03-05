Sofralarımızda yaygın bir şekilde tüketilen glüten nedir? Glütenin sağlığa zararları nelerdir? Glütensiz beslenme nasıl yapılır? Glütensiz ürünler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
GLUTENSİZ BESLENME NEDİR?
Glüten; buğday,çavdar ve bazı tahıllar bulunan protein grubu. Glüten olmazsa ekmek mayalanmaz. Glutenli besinler olumsuz sağlık sorunlarının başında gelir. Glüten bazı bireylerde sindirimi zorlaştırır, bunun sonucunda şişkinlik, baş ağrısı, gaz sorunu gibi sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Glutenin sindirilmemesi sonucunda çölyak hastalığı ortaya çıkar. Çölyak hastalığı ince bağırsağın zarlarına olumsuz etki sağlar. Bundan dolayı gluteni hayatımızdan çıkarmakta fayda var.
GLUTENSİZ BESLENMENİN FAYDALARI
- Bağırsak hareketlerini düzenler
- Kilo almayı önler
- Enerjinizi yükseltir
- Çinko,demir B12 gibi vitaminlerin artmasını sağlar
- Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur
- Çölyak hastalığından korur
GLUTENSİZ BESLENMENİN ZARARLARI
- Kabızlığa neden olur
- Beslenme eksikliğine neden olur
- Vücutta karbonhidrat eksikliği meydana gelir
GLUTENSİZ BESLENME HASTALIĞI
Halk arasında glutensiz beslenme hastalığı olarak adlandırılan alışkanlık aslında bir hastalık türü değildir. Glutensiz yemeye kendini alıştıranlar yaşantılarına bu şekilde devam etmektedir.
GLUTENSİZ ÜRÜNLER
Sebzeler;
- Karalahana
- Maydanoz
- Ispanak
- Mantar
- Brokoli
- Soğan
- Sarımsak
- Domates
- Patlıcan
Meyve;
- Kayısı
- Avokado
- Limon
- Kavun
- Ananas ve kuru erik
Tahıl;
- Karabuğday
- Beyaz ve kahverengi pirinç
- Sorgum ve darı
Yağ;
- Badem yağı
- Ceviz yağı
- Avokado yağı
- Hindistan cevizi yağı
GLUTENSİZ BESLENMENİN CİLDE FAYDALARI
- Saçların sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar
- Saç dökülmesini önler
- Cildin yağlanmasını engeller
- Kilo almayı önler
- Tırnak güçsüzlüğünü önler
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