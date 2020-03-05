Sofralarımızda yaygın bir şekilde tüketilen glüten nedir? Glütenin sağlığa zararları nelerdir? Glütensiz beslenme nasıl yapılır? Glütensiz ürünler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

GLUTENSİZ BESLENME NEDİR?



Glüten; buğday,çavdar ve bazı tahıllar bulunan protein grubu. Glüten olmazsa ekmek mayalanmaz. Glutenli besinler olumsuz sağlık sorunlarının başında gelir. Glüten bazı bireylerde sindirimi zorlaştırır, bunun sonucunda şişkinlik, baş ağrısı, gaz sorunu gibi sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Glutenin sindirilmemesi sonucunda çölyak hastalığı ortaya çıkar. Çölyak hastalığı ince bağırsağın zarlarına olumsuz etki sağlar. Bundan dolayı gluteni hayatımızdan çıkarmakta fayda var.

GLUTENSİZ BESLENMENİN FAYDALARI

Bağırsak hareketlerini düzenler

Kilo almayı önler

Enerjinizi yükseltir

Çinko,demir B12 gibi vitaminlerin artmasını sağlar

Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur

Çölyak hastalığından korur

GLUTENSİZ BESLENMENİN ZARARLARI

Kabızlığa neden olur

Beslenme eksikliğine neden olur

Vücutta karbonhidrat eksikliği meydana gelir

GLUTENSİZ BESLENME HASTALIĞI

Halk arasında glutensiz beslenme hastalığı olarak adlandırılan alışkanlık aslında bir hastalık türü değildir. Glutensiz yemeye kendini alıştıranlar yaşantılarına bu şekilde devam etmektedir.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER

Sebzeler;

Karalahana

Maydanoz

Ispanak

Mantar

Brokoli

Soğan

Sarımsak

Domates

Patlıcan

Meyve;

Kayısı

Avokado

Limon

Kavun

Ananas ve kuru erik

Tahıl;

Karabuğday

Beyaz ve kahverengi pirinç

Sorgum ve darı

Yağ;

Badem yağı

Ceviz yağı

Avokado yağı

Hindistan cevizi yağı

GLUTENSİZ BESLENMENİN CİLDE FAYDALARI