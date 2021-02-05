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Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince düzenlenen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisindeki 12 bin yıllık tarihiyle tüm dünyanın gözünü üstüne çevirdiği Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenledi.

Göbeklitepe'nin önemine vurgu yapmak ve ulusal alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya sonuçlandı.

Yarışmada seçici kurulun incelemeleri sonunda, Ahmet Aslan birinci, Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Eşber Ayaydın ikinci ve Şeyhmus Çakırtaş ise yarışmanın üçüncüsü oldu.

AA muhabiri Halil Fidan, Ebrar Abacıoğlu, Ramazan Kaya, Hamdullah Ulakçı ve Abdullah Rezak Elçi’nin fotoğrafları mansiyon ödülüne, 50 fotoğraf ise sergilemeye hak kazandı.

Yarışma için belirlenen özel ödül kategorisinde ise Haliliye Belediyesi Özel Ödülü'nü Ayşe Yonga, Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülü'nü Müslüm Abacıoğlu ve Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü'nü ise Eşber Ayaydın kazandı.

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