Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaGöbeklitepe yakınlarında yeni monolit - Haberler
ABONE OL

Şanlıurfa’da, bu kez belediye parka monolit dikti

Şanlıurfa’da, gizemli bir şekilde araziye yerleştirilip ardından kaldırılan ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için yapıldığı ortaya çıkan, üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin bir benzeri bu kez belediye tarafından bir parka yerleştirildi. Üzerinde yine Göktürk alfabesiyle 'Hedef 2023' ve 'Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı monoliti görenler cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti

Göbeklitepe yakınlarında yeni monolit - Haberler
DHA

Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan monolit, tüm dünyanın ilgisini çekti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği monolitin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, dünyada da merak uyandıran monolitin gizeminin ortaya çıkmasının ardından bu kez Şanlıurfa kent merkezindeki Karaköprü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'na, üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Hedef 2023’ ve ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi.

Monolit benzeri yapıyı görenler cep telefonuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaköprü Belediyesi tarafından parka dikildiği belirtilen monoliti görerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Monolit daha önce Göbeklitepe’de bulunmuştu. Üzerinde ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılmıştı.

Gizemli olan bu monolitin daha sonra Milli Uzay Programının tanıtımı için konulduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de mahallemizde böyle bir monolit görünce hatıra fotoğrafı çektik dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kaldırımda 1,5 metre kuralı: Taşımalı durak!
GÜNDEMKaldırımda 1,5 metre kuralı
2020-ALES/2 Sınav giriş belgesi erişime açıldı! Ertelenen ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı
GÜNDEMALES/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı!
Makbule Sarı cinayeti... Son dakika: Öldürürken "Hakkını helal et!" demişler
GÜNDEMKatilden maktule: "Hakkını helal et!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'ni ...
Tunceli'de yaban keçileri yine ölü bulundu
GÜNDEMTunceli'de yaban keçileri yine ölü bulundu
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hususta özeleştiri yapmak istiyorum - HABER
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hususta özeleştiri yapmak ...
FACİA! Son dakika: İzmir ve Balıkesir'de hortum görüntülendi - VİDEO
GÜNDEMHortum faciası görüntülendi!
Ankara'da sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
GÜNDEMÖlüme terk edildiler!
Husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
GÜNDEMHusumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: Polis şikayet üzerine gitti! Manzara karşısında şaşkına çevrildi - Haberler
GÜNDEMGürültü şikâyetinde şaşkına çeviren manzara!