İlk mesaj oradaydı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Göbeklitepe'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve bugün aniden ortadan kaybolan metal blokun (monolit) sırrı çözüldü.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok merak konusu olmuştu.

Blokla ilgili araştırmalar sürerken, bugün sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Bu akşam ise Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda metal blokun sırrı çözüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda milli ve özgün hibrit roketiyle 2023 yılında Ay'a gidileceğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasının başında, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliğe sahip olmamız gerektiğini belirledik. Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Göbeklitepe'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve bugün aniden ortadan kaybolan metal blokun sırrı çözüldü.