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Son dakika haberler... Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz bir olay yaşandı. Bölgede, araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Bloğun üzerinde ise Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı

ESRARENGİZ! Son dakika... Göbeklitepe'de ilginç olay
Göbeklitepe'de esrarengiz olay!
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DHA

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu.

DHA'nın haberine göre, araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.

Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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