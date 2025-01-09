Göç etmeyince koruma altına alındılar

İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzası'na gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, kış aylarında da bölgeyi terk etmeyince Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma amaçlı ek tedbirler alındı.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama alanlarının başında geliyor.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, havaların soğuması ile daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda bir grup flamingo, kış aylarında da Gevaş ilçesi Göründü mevkisinde konaklamayı sürdürüyor. Göründü Sazlıkları başta flamingo, dikkuyruk ve kuğu olmak üzere toplam 99 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

REKLAM Son yıllarda bölgede kış aylarında göç etmeyen flamingoların barınma ve beslenmeleri için Göründü Sazlıkları, ender alanlardan birini oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022-2024 yıllarındaki Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'na (KOSKS) göre Van'da kalan flamingoların yüzde 80'ni de kışı Göründü mevkisinde geçiriyor. Ayrıca her yıl Van'da kışı geçirmek için gelen kuğular da bu alanı tercih ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede göçmen kuşların korunması için kapsamlı önlemler alıyor. Geçen yıl ekipler tarafından yapılan sayımlarda 180 kadar flamingonun konakladığı Göründü mevkisinde bu yıl da bir grup flamingonun göç etmediği tespit edildi. Özellikle, kaçak avcılıkla mücadele amacıyla bölgede devriye görevini sürdüren ekipler, flamingoların ve diğer kuşların bulunduğu sazlıklara girmemeleri için avcılara yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.