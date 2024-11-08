Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, geri gönderme merkezlerinde 'kötü muamele' iddialarına açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinde kötü muamele yapıldığına dair iddialar hakkında açıklama yaptı.

Başkanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan geri gönderme merkezleri ile ilgili iftira niteliğindeki dezenformasyon içerikli iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek, "Daha önce de birçok defa ifade ettiğimiz gibi geri gönderme merkezlerinin tamamı Başkanlığımızca 'kötü muameleye sıfır tolerans' prensibi ile işletilmektedir. Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında olanların (özel hayatın mahremiyeti gereği kaldıkları odalar dışında) bulunabilecekleri tüm alanlar kör nokta kalmayacak şekilde 24 saat kamera ile takip edilmektedir. Ortaya atılan iddialar ile ilgili vakalar dikkatle incelenmekte; herhangi bir şüphe görülmesi durumunda adli ve idari yönden etkin soruşturma yürütülmekte; herhangi bir hata, kusur veya ihmalin tespiti durumunda kanunun öngördüğü müeyyideler uygulanmaktadır. Hiçbir iddia göz ardı edilmemektedir. İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde çalışan personellere, kötü muamele yasağı yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilmekte, temel insan hakları başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilmektedir" denildi.

REKLAM '2024 YILINDA 631 DENETİM VE 134 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ' Başkanlıktan yapılan açıklama, şöyle devam etti: "Ayrıca geri gönderme merkezleri, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuzda yer alan kurumlar tarafından haberli ve habersiz olarak sürekli denetlenmekte ve ziyaret edilmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında 631 denetim ve 134 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Tüm geri gönderme merkezlerinde barınanlara; yemek, temizlik, havalandırma, sağlık hizmetlerine erişim, avukata ve adli yardıma erişim, ailesi ile görüşme, dış dünya ile iletişim, psikososyal destek hizmetleri, tercümanlık, ibadet odaları, dilek- şikayet mekanizması vb. hizmetler kesintisiz olarak sunulmaktadır. Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan yabancılar, görüşmelerini, avukat-müvekkil mahremiyet kurallarına uygun olarak görüşme odasında gerçekleştirmektedir. Hukuki yardıma erişimde sistemin eksiksiz çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir durum bulunmamaktadır. Geri gönderme merkezlerindeki tüm faaliyetler gibi idari gözetim altında bulunan yabancıların avukatlarıyla görüşme sayıları da kayıt altında tutulmaktadır. Buna göre, 2024 yılında geri gönderme merkezlerine 27 bin 390 avukat gelmiş ve toplamda 239 bin 664 görüşme yapılmıştır."

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri ve sağlanan hizmetlere ilişkin şartların, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nin (CPT) belirlediği standartlar çerçevesinde oluşturulduğu kaydedildi. Geri gönderme merkezleri arasında yapılan sevklerin kapasite yönetimi kapsamında yapıldığı, söz konusu sevklerin başka bir amacının bulunmadığı ifade edildi. Son bir yılda kapasite arttırma çalışmaları dört yeni geri gönderme merkezinin daha açıldığı ve toplam sayının 32'ye çıktığı bildirildi.