Göç yolunda yorgun düşen öter ardıç kuşu, soluğu hastanede aldı

Akdeniz’in bereketli topraklarında bulunan Hatay, yüzlerce kuş türünün göç yolunda bulunuyor.

Zaman zaman yorgun düşen veya yaralanan kuşlar, Hatay’da kendini gösteriyor.

Samandağ ilçesinde çok nadir görülen öter ardıç kuşu, yorgun ve bitkin olarak hastane bahçesine düştü.

Hastane personellerinin uçamaz halde bulduğu kuş, sağlık çalışanları tarafından karnı doyuruldu ve tedavi edildi.

Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Züheyr Günal tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.